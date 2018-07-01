В британском городе людей массово кусают кровожадные мошки-мутанты

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У людей опухают и загнивают конечности. Этим летом опасные мухи особенно активизировались во всём мире.

Первыми пострадавшими от укусов мошек-мутантов стали люди в британском городе Корнуолла и Юго-Западного региона Англии. Погодные условия в этом регионе такие, что граждане не могут разобраться, кто или что их укусило, зачастую объясняя все раны обычными комарами.

Однако, как оказалось, людей массово кусают не комары, а слепни. Это очень опасные мухи-убийцы, который не только больно кусаются, но и переносят на себе целый пучок опасных и смертельных болезней.

Когда кровожадные мошки-мутанты кусают людей, то место укуса разбухает и начинает сильно пухнуть. Всё конечно же строго индивидуально и зависит от организма каждого пострадавшего, но были случаи, когда конечности людей начинали буквально загнивать.

Но укус слепня – не самое страшно. Эти монстры могут заразить сибирской язвой, туляремией, трипаносомозом, филяриозом, токсинами и так далее. Для лошадей и крупного рогатого скота существует отдельный список болезней.

По некоторым данным, слепни кусают только женщин, так как им нужна кровь для производства своих яиц. В яде мошек-мутантов есть специальное вещество, из-за которого жертва не чувствует боли, пока насекомое наслаждается едой.

Эксперты рассказали, что при укусе слепня стоит сразу же помыть рану мылом в тёплой воде, а затем положить на больное место пакет со льдом. После этого на помощь приходят специальные гели, которые снижают боль и отёчность. Такая реакция организма может продлиться несколько дней.