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Полнолуние послужило причиной распространения стихии, уверены конспирологи.

Британские пожарные продолжают безуспешно бороться с огнём в лесах близ Манчестера. Пока эксперты пытаются объяснить беспрецедентный уровень стихийного бедствия, конспирологи уже обвинили в лесных пожарах потусторонние силы. Они считают, что пламя раздувают некие духи, которых нагрянули в данный регион Британии. Не случайно, считают сторонники данной теории, пожары достигли своего пика именно в полнолуние, когда всякого рода нечисть особенно активна. Как остановить продвижение стихии, конспирологи не знают, однако вместе с тем они уверены, что традиционные методы не будут действенны.

Как известно, на протяжении последних двух месяцев в Манчестере была сухая и жаркая погода. Температура атмосферного воздуха в среднем удерживалась в районе 30 градусов по Цельсию. В итоге в конце июня регион охватили массовые лесные пожары. С 24 июня стихия уничтожила тысячи акров растений, оставив без обители многих представителей местной фауны. Спасатели признают, что ранее не сталкивались со столь серьёзными пожарами. Несмотря на все усилия, стихия продолжает распространяться по округе.

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