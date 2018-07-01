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Два настоящих НЛО пролетели над островом Пасхи

Сегодня, 17:44

Инопланетные корабли серебристого цвета находились очень низко над землей, поэтому туристам удалось сделать отчетливые снимки и рассмотреть объекты. Очевидцы заявили, что летающие тарелки начали улетать сразу же, как увидели фотоаппарат.

Два настоящих НЛО пролетели над островом Пасхи и серьезно удивили супругов, которые именно в этот момент обратили внимание на загадочных гостей из другой планеты. По словам очевидцев, выглядели корабли необычно и не напоминали ни один земной воздушный транспорт, также они отражали солнечный свет с помощью специфичного серебристого окраса корпуса.

Уфологам будет достаточно интересно изучать появившиеся снимки, ведь сделаны они были на удобном расстоянии в момент «зависания» в небе. Туристы считают, что им очень повезло встретиться с инопланетными гостями, но своими действиями они напугали НЛО, поэтому на фото попал лишь один объект из двух.

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