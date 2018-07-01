Украинский Ан-225 «Мрия» при посадке едва не зацепил провода ЛЭП

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Этот самолёт разработали и произвели в СССР. Он на сегодняшний день существует в мире всего в одном экземпляре и его эксплуатирует Украина, в которой он остался после распада Союза.

Украинский Ан-225 при бреющей посадке в Боливии едва не зацепил провода ЛЭП. Зачем пилоты применили столь опасный маневр или же для этого была техническая причина, не известно. В Сети появилось видео, как Ан-225 идёт на посадку на предельно малой высоте.

Ан-225 разработали в СССР специально для проекта «Буран». Самолёт должен был транспортировать этот многоразовый автоматический космический корабль. «Мрия» имеет подъёмную массу в 640 тонн.

Предполагалось, что Ан-225 будет доставлять «Бураны» от места их производства до мест взлёта. Помимо того, его возможности позволяли становиться носителем первой ступени для космического аппарата.

«Мрия» показала это на авиасалоне, чем буквально поразила всех его посетителей. Первый полёт этой громадины состоялся в 1988 году.

Изначальноив СССР заложили два таких самолёта. В итоге построили лишь один Ан-225. Когда Союз распался, самолёт, оставшийся на Украине, частично разукомплектовали и забросили. Восстановили его лишь в 2001 году.

Зачем на единственной в мире громадине летать столь экстремально, знают лишь украинские лётчики.