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В Австралии тюремная надзирательница стала порнозвездой

Сегодня, 16:57

Девушка получила титул «Голая мисс мира-2018», поэтому о смене рода деятельности вовсе не переживает. До этого мужчины смотрели на нее бесплатно, а теперь это происходит за деньги, чему австралийка искренне рада.

В Австралии тюремная надзирательница стала порнозвездой после того, как окончательно устала от своей работы, однако «голодные взгляды» заключенных вдохновили Изабель Делтор стать стриптизершей и вебкам-моделью. В первый же вечер на шесте девушка заработала в несколько раз больше, чем в тюрьме за пару недель.

Позднее Изабель поучаствовала в известном в порноиндустрии конкурсе и стала победительницей. Жизнь бывшей надзирательницы начала складываться намного успешнее, и теперь модель абсолютно не переживает из-за прошлых неудач.

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