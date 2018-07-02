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В Калифорнии открыли элитный отель для собак – бассейн, спортзал и комплекс услуг

Сегодня, 05:30

Очередной суперсовременный отель открыли в Калифорнии. Его клиенты – собаки.

За сутки проживания в Barkingham Pet Hotel хозяевам домашних питомцев придется отдать минимум 99 долларов. Роскошные номера с двуспальными кроватями, веб-камеры для наблюдения хозяев животных за своими собаками, комплекс любых услуг – расслабляющий массаж, грязевые ванны с ментолом, бассейн, спортзал с массой тренажеров.

Обнародовано примерное меню постояльцев: мягкое печенье и йогурт, жареная курица, тушеная индейка, картофельное пюре и т.д. Специальные десерты для собак – тоже не проблема. У этих блюд существуют названия, как в дорогих ресторанах, к примеру – «Клюквенный восторг».

Отель предлагает свои услуги также для проведения различных праздников для собак. Свадьбы, дни рождения собак, просто вечеринки – сотрудники отеля это все организуют на высшем уровне.

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