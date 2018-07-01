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Природное явление оказалось масштабным и коснулось сразу нескольких штатов, о чем сообщают биологи. По словам специалистов, настоящий пик ожидается в июле, и причиной тому послужило изменение климата.

США накрыла зловещая "пыльца Армагеддона", именно так ученые прозвали распространяющуюся пыльцу сосен, растущих на возвышенностях. Покрывает она автомобили, дома, деревья, и больше всего опасна для аллергиков. Американца сообщают, что даже озера покрыты зловещей пыльцой, которая по своей структуре липкая, поэтому и крепится везде, куда бы ни попала.

Ученые рассказали, что в теплое время года – весной и летом, пыльца вырабатывается достаточно масштабно, а разлетается она преимущественно с гор, где расположены сосны, планирующие «плодиться». Эксперты рекомендуют пользоваться лекарственными препаратами от аллергии, а также не злоупотреблять проветриванием помещения в сезон, при этом желательно мыть голову чуть ли не каждый день, ведь пыльца прилипает и к волосам.