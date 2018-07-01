В Хельсинки отели взвинтили цены после информации о встрече Трампа и Путина

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Оказывается, не только в России владельцы гостиничных учреждений пользуются знаменательными событиями, чтобы увеличить прибыль. Западу это тоже не чуждо.

В Хельсинки ожидается скорая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Отели, в преддверии этого, резко взвинтили цену после получения информации, что факт предстоящего рандеву является достоверным.

Цены выросли не на проценты, а в разы. Это произошло уже сейчас. А встреча Трампа и Путина намечена на 16 июля.

Номер на двоих обойдётся в сетевых отелях Sokos до 200 евро дороже. Это касается периода 15 – 17 июля. Большинство других отелей также увеличили стоимость проживания больше, чем на 100 евро.

Встреча Трампа и Путина в Хельсинки вызвала настоящий ажиотаж. Ряд отельных сетей сделали ограничения по бронированию номеров. Они опасаются, что мест может не хватить официальным представителям, сопровождающим их лицам и журналистам.

Ближе к концу следующей недели отели Хельсинки, возможно, начнут продажу номеров, после того как будут выполнены все заявки от сторон встречи Путина и Трампа.

При этом, их стоимость на период проведения этого рандеву меньше не станет.

На встречу Трампа и Путина в Хельсинки ожидается прибытие до 2 тысяч человек. Большая часть из них станет представителями прессы, для которых это событие настоящая сенсация.