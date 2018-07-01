«Порноактёры поневоле»: Китаец через скрытые камеры сливал в сеть секс-видео постояльцев отеля

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Мужчина продавал в интернете подписку на сообщество, где публиковал свои ролики.

В Китае задержали местного жителя, который организовал слежку за людьми, заселяющимися в одну из гостиниц города Ченду (провинция Сычуань). Через скрытые веб-камеры мужчина «сливал» в сеть секс-видео молодых пар, снимающих номер, оснащённый устройствами слежения. О ситуации стало известно после того, как очередные «порноактёры поневоле» заподозрили неладное.

Молодые супруги приехали в чужой город, чтобы получить свои свадебные фотографии. Решив заночевать в стенах местного отеля, они сняли номер и отправились отдыхать. В определённый момент постояльцев отеля смутил предмет, расположенный на потолке прямо над кроватью. Присмотревшись, они обнаружили, что это объектив камеры. Молодожёны тотчас же позвонили в полицию, а сами отправились ночевать в машине. Правоохранители извлекли веб-камеру и нашли при обыске ещё один «шпионский» девайс в номере.

После длительной проверки выяснилось, что в марте здесь поселился подозрительный мужчина. Установив его личность, полиция обыскала его жильё и нашла архив секс-видео с того самого отеля. Оказалось, что предприимчивый китаец организовал поток «контента», который в автоматическом режиме загружался в сеть. В интернете мужчина создал сообщество, где публиковал ролики из этого номера. Чтобы вступить в него, необходимо было оформить платную «подписку». В сообществе на момент ареста его администратора было 10 участников. Они уже успели перечислить 15 тысяч юаней (примерно 140 тысяч рублей).

Ранее мы писали, что на Pornhub нашли ролики из скрытых камер в туалетах и примерочных.