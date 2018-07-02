Сегодня, 03:30

Загадочный корабль был замечен в городе Кусацу поздней ночью, о чем рассказал очевидец. Объект выполнял необычные маневры, которые привлекли внимание мужчины, оказавшегося не единственным свидетелем происходящего.

В Японии яркий «крутящийся» НЛО попал на видео, в небе он находился более десяти минут и все это время воспроизводил довольно мощное свечение. Тарелка инопланетян вращалась вокруг своей оси, что не свойственно обычным земным летательным аппаратам, поэтому у очевидца и возникли мысли, что перед ним НЛО.

Мужчина поделился видеороликом в сети и подробно описал увиденное, а также рассказал о месте событий. Выяснилось, что другой житель Кусацу также стал свидетелем полета крутящегося и мигающего странными огнями корабля. Уфологи ситуацию пока не комментировали.