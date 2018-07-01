На побережье США вынесло прозрачное существо с ядовитыми щупальцами

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Монстр часто нападает на людей при своих огромных размерах.

Как рассказали учёные, речь идёт о медузе португальский кораблик, которую недавно выбросило на побережье острова Фенвик в США. Это животное может вырастать до 50 метров в длину. Прозрачное существо обладает ядовитыми щупальцами, яд которых убивает своих жертв мгновенно. Однако для человека он не смертелен, хотя и здесь всё зависит индивидуально от аллергических реакций.

Исследователи рассказали, что португальский кораблик не представляет опасности туристам на острове Фенвик. Хотя животное и не редкое, но вот в последние годы его стало всё чаще и чаще выбрасывать на сушу.

Как бы то ни было, специалисты предупредили людей не прикасаться к внешне красивым португальским корабликам.