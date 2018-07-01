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Странный объект завис в небе примерно на 10 минут, именно в этот момент поблизости оказался местный фотограф, который успел сделать достаточно четкий снимок. По словам очевидца, инопланетный корабль она разглядела достаточно подробно.

Над Шотландией сфотографировали мрачный НЛО с пришельцами, которые уже начали вторжение на Землю и появляются в разных уголках мира все чаще. На этот раз гуманоиды посетили деревню Элдерсли, а произошло это 30 июня примерно в 11 вечера по местному времени. Девушка рассказала, что корабль «провисел» над ее головой достаточно долго, а после отправился по своим делам.

На самом деле, такие неопознанные летающие объекты начинают всерьез пугать уфологов, ведь встретиться лицом к лицу человеку и пришельцу пока не удавалось, хотя некоторые очевидцы таких явлений рассказывают обратное. Конспирологи убеждены, что ожидаемая встреча произойдет уже скоро, а жители планеты продолжают удивлять друг друга загадочными кадрами.