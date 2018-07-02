VistaNews.ru


Мистический «огненный скелет» показался из горящей машины

Сегодня, 01:45

Загадочный облик будто пытался выбраться из пламенной ловушки, тогда его и поймали на фото. Пользователи возмутились и на такой шокирующий контент хотели пожаловаться, однако выяснилось, что никакого человека на снимке не было.

Мистический «огненный скелет» показался из горящей машины, которая пылала изнутри, стоя на обочине трассы. Снимок был опубликован в разделе «паранормальное» на Reddit, и многие стали предполагать, что же они видят на фото. По мнению большинства, перед глазами у них действительно горящий скелет, который серьезно пугает своим видом.

Другие пользователи посчитали, что видят совершенно другую картину из языков пламени – темноволосую женщину, которая пытается рассказать о трагедии. Но по мнению самых впечатлительных, на снимке изображен «знак свыше», который предупреждает о надвигающейся катастрофе.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Жительница Аргентины запечатлела странное инопланетное явление

В Набережных Челнах женщина обнаружила на улице скелет человека

Призрак с черными глазами телепортировался из сна в реальность

Главное за неделю

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

Рекомендуем