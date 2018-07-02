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Загадочный облик будто пытался выбраться из пламенной ловушки, тогда его и поймали на фото. Пользователи возмутились и на такой шокирующий контент хотели пожаловаться, однако выяснилось, что никакого человека на снимке не было.

Мистический «огненный скелет» показался из горящей машины, которая пылала изнутри, стоя на обочине трассы. Снимок был опубликован в разделе «паранормальное» на Reddit, и многие стали предполагать, что же они видят на фото. По мнению большинства, перед глазами у них действительно горящий скелет, который серьезно пугает своим видом.

Другие пользователи посчитали, что видят совершенно другую картину из языков пламени – темноволосую женщину, которая пытается рассказать о трагедии. Но по мнению самых впечатлительных, на снимке изображен «знак свыше», который предупреждает о надвигающейся катастрофе.