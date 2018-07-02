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Таинственный сигнал из бездны: США срочно отправили туда субмарины

Сегодня, 02:30

Глубины океана до сих пор плохо исследованы. В этот раз эхолокационную аномалию «услышали» в акватории Мексиканского залива.

США незамедлительно отправили туда субмарины. Таинственный сигнал из бездны «поступил» к учёным, работающим в Национальном управлении, занимающемся океаническими и атмосферными исследованиями.

Таинственный сигнал, исходящий из бездны, был впервые обнаружен в то время когда на юго-восточном побережье США проводились картографические работы.

Ряд экспертов полагают, что его источником может быть затонувший корабль, который не был зарегистрирован. Другие утверждают, что аномалию вызывают особые свойства глубинных горных пород.

Есть и такие, которые уверяют, что неоднократно видели в этом районе НЛО, вылетающие из-под воды. Следовательно, сигнал из бездны мог исходить и от них.

Как бы то ни было, а США срочно направило туда свои субмарины.

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