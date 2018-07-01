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Над Нью-Джерси нависла «дьявольская» радуга

Сегодня, 12:58

Обеспокоенные жители городка начали искать тревожный чемоданчик и опасаться за свое будущее.

Над Нью-Джерси нависла необычная радуга. Ее внешний вид насторожил пользователе Сети и местных жителей. Люди запаниковали после того как «дьявольская» радуга коснулась их родного городка. Кадры ее появления похожи на апокалипсис и начало «конца света». Вид неба некоторые юзеры сравнили с порталом для пришельцев, возможно, что это был портал в другую галактику. Откуда появился такой необычный природный феномен, не ясно.

«В одну минуту светило солнце. Затем небо потемнело, и грозы прокатились по центральной части Нью-Джерси. После кратковременных ливней и раскатистого грома наступило неожиданное..», - прокомментировали инцидент местные жители.

Благодаря пользователям социальных сетей по всему региону, в том числе в близлежащем Стейтен-Айленде, штат Нью-Йорк, все юзеры получили возможность увидеть эту феноменальную радугу.

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