Норма или отклонение: 24-летняя девушка ради фантазий стала младенцем

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Пить из бутылочки, ходить в подгузнике, спать в люльке – это основные занятие героини.

24-летняя девушка Хайди ради фантазий стала младенцем. Ее необычное увлечение заинтересовало пользователей социальных сетей, которые обеспокоены новой тенденцией отхода от реальности. Непонятно, это состояние - норма или отклонение. Психологи не берутся однозначно отвечать на этот вопрос, поскольку развитие личности в 24 года не обязывает человека быть взрослым, это более социальная нужда, чем желание конкретного человека. Заграницей действуют сообщества, поддерживающие друг друга в создании одежды и аксессуаров для «взрослых детей». Там принято делиться советами и рекомендациями.

«Что привлекло меня в этой жизни? С тех пор, как мне исполнилось 18 лет, я веду себя, как ребенок, не зная, что там были такие же, как я», - сказала Хайди. «Еще одно заблуждение заключается в том, что «взрослые дети» - это 24/7. На самом деле, только час или два в день тратится на это занятие. Я все еще хожу на работу, оплачиваю счета, готовлю и убираю», - подытожила героиня.

К слову, у Хайди есть бойфренд, он не прочь ухаживать за своей малышкой, которая называет его папой.