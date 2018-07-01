Жители Индонезии начали ритуал жертвоприношения на вулкане

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Местные жители бросают в кратер фрукты, овощи, цветы и даже домашних животных.

В Индонезии стартовал фестиваль Ядня Касада, в рамках которого жители племени Тенггер совершают традиционный обряд жертвоприношения на вулкане Бромо. Люди, живущие в горах, в этот период собираются у дымящегося кратера, молятся и бросают в него то, чем хотят поделиться со своим божеством.

В бездну в эти дни летят цветы, овощи и фрукты, которые индонезийцы приносят к вулкану из дома. Также некоторые жители в надежде на щедрую благодарность богов жертвуют домашний скот: курей или коз.

История ритуала жертвоприношения уходит корнями в средние века. Согласно известной легенде, несколько веков назад в Королевстве Маджапахит жили принцесса Роро Антен и её муж Джоко Сегере. Долгое время они не могли завести детей и тогда попросили божество дать им потомство. Мистический покровитель явился им и пообещал, что у них будет 25 детей. Взамен они должны были принести в жертву младшего сына. По преданию, мальчик сам с радостью прыгнул в кратер Бромо ради процветания племени Тенггер. Традиция жива по сей день, однако местные жители больше не приносят в жертву людей, отдавая божеству часть своего урожая и скота.