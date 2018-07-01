Над Флоридой появился облачный портал в потусторонний мир

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Через него пришельцы-гуманоиды попадают в альтернативные вселенные.

29 июня в 05:42 люди заметили в небе над Южной Флоридой необычное явление. Дело в том, что в тот момент солнце ещё не встало и все облака на небе были чёрными, то есть не освещались светом.

Однако на фоне ночных облаков особенно выделялись яркие белые облака. Они были похожи на некий след, представляющий собой петлю. Тогда уфологи Флориды наблюдали явление в различных регионах и местностях.

Они пришли к выводу, что увиденное ими было не петлёй летающего аппарата. По словам специалистов, в 05:42 над Флоридой появился необычный облачный портал пришельцев. С его помощью гуманоиды-инопланетяне путешествуют не только по космосу, но и могут попасть в альтернативные вселенные или даже в потусторонний мир.

Однако все эти догадки развеялись, когда глава города Бойнтон-Бич получил информацию от SpaceX о запуске очередной ракеты с мыса Канаверал. Оказывается, что "портал" являлся кристаллами льда, которые получились в результате работы ракеты Falcon 9.

Кстати, запущенная SpaceX ракета отправилась на МКС. Она отправит на станцию материалы для исследований, которыми будут заниматься астронавты.