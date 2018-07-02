В Канаде на видео засняли парящих в небе пришельцев-гуманоидов

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НЛО выплывает из туч и меняет цвет, когда замечает людей, рассказывают местные жители.

В Канаде в небе над Монреалем случайные прохожие засняли на видео парящих в небе пришельцев. Гуманоиды были на небольшом корабле, что говорит об их небольших размерах.

Сам же корабль инопланетян имел конусообразную форму. НЛО был обшит светоотражающим материалом, который способен менять цвета.

При просмотре ролика, который кстати был заснят 29 июня, видно, как белый корабль пришельцев-гуманоидов парит в небе. Погода стоит безветренная и НЛО двигается с небольшой скоростью. В один момент инопланетяне останавливают корабль и начинают изменять цвет, а затем и вовсе исчезают в верхних слоях атмосферы Земли.

Местные жители в комментариях рассказали, что они видят это НЛО каждый день. Пришельцы-гуманоиды появляются, когда по улицам начинают ходить люди. Уфологи считают, что таким образом инопланетяне собирают о жителях Земли различные данные. Однако зачем они нужны, не уточняется.

Скептики же отмечают, что НЛО может быть обычным устройством синоптиков, которые просто изучают погоду.