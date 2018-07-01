В Бразилии женщине с матерью пришлось 7 лет скрываться в пещере

Сегодня, 12:08

Нормальная жизнь началась только после того, её усыновила семья из Швеции.

Кристина Рикардссон до 7 лет почти не знала, что такое спать в обычном доме. Брат её матери вёл себя настолько грубо, что она предпочла сбежать от него, оставшись в итоге на улице. Это было в бразильском муниципалитете Диамантина, на окраине которого оказалось несколько пещер. В одной из них женщина и поселилась с Кристиной, которой на то время было всего 15 дней от роду. Детства у ребёнка не было. Мать учила её охотиться на птиц, собирать листья и цветы. Когда девочка немного подросла, они стали вместе ходить и продавать это на рынках Диамантины.

Иногда также приходилось просить милостыню. Жители трущоб Диамантины относились к семейству грубо, и приходилось отвечать им тем же. Кристина Рикардссон вспоминает, как однажды чуть не довела до летального исхода напавшего на неё мальчика, позже только поняв, что она сделала. В 1990 году её забрали в детский дом, а через год девочку усыновила семья среднего достатка из Швеции. Она долго прожила именно там, только в 2015 году прилетев снова в Бразилию и найдя там мать. Все эти тяжёлые воспоминания Кристина Рикардссон описала в своём опусе «Never Stop Walking».