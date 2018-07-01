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Сталкер сравнил Чернобыль и Фукусиму

Сегодня, 12:35

В результате землетрясения и последовавшего за ним Цунами, произошла авария на АЭС Фукусима-1. После взрывов и радиоактивных выбросов с энергоблоков станции, человеческая деятельность в поселке Намиэ, находящегося в префектуре Фукусима, существует лишь фрагментарно.

200 000 человек в результате трагедии были лишены крова. После аварии из-за высокого уровня радиации, поселок Намиэ был закрыт несколько лет. Сегодня территория разбита на три зоны в зависимости от степени заражения: запретная красная, открытая в дневное время оранжевая и свободная зеленая. В каждой из них постоянно ведутся работы, в основном это снос домов.

Сталкер из Нидерландов Боб Тиссен отмечает, что многое в поселке остается в том же состоянии, что и семь лет назад: нетронутые квартиры, учреждения, магазины и автомобили. Тиссена поразил магазин видеоигр, где остался товар на несколько десятков тысяч долларов. До этого сталкер побывал в Чернобыле и теперь утверждает, что в сравнении с Фукусимой, Чернобыль – цветущий «город-сад». Но, резюмирует Тиссен, везде царит гнетущее чувство безысходности и беззащитности человека перед «мирным атомом».

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