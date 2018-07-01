Вчера, 23:45

Во Флориде состоялась эпическая встреча двух близких людей, считавших мертвыми друг друга.

Девочке приемные родители сказали, что ее мама умерла во время родов, а самой матери Лилиан врач сообщил о мертворожденном ребенке. Однако Джоанна Ловенстерн не поверила словам приемных родителей о смерти матери. Подсознательно она чувствовала, что ее мать жива, и не понимала, почему ей врут. В США 100-летняя мать увидела потерянную из-за врачей дочь благодаря чудесам отслеживания ДНК и усилиям членов семьи. Пара наконец воссоединилась - и оказалось, что живет всего в 100 милях друг от друга на побережье Флориды.

Пару близких людей разделили 79 лет назад в Нью-Йорке. Госпоже Лоуэнстерн сообщили, что она была усыновлена в возрасте 16 лет, девушка часто задавалась вопросом о своей настоящей матери. Она не верила утверждениям, что ее биологическая мать умерла.

«У меня было чувство, что она все же жива. Я просто почувствовала, что почему-то не верю в это», - сказала она.

Пара воссоединилась благодаря отчасти информации от сайта, который предлагает услуги ДНК, чтобы помочь пользователям с семейной историей. Когда мать и дочь, наконец, встретились, они замечательно провели время и обещали оставаться в контакте друг с другом.