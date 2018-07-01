Мэр Хельсинки вышел на гей-парад в Финляндии

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Акция ЛГБТ «Голос» в финской столице 30 июня в этом году собрала около 100 тысяч участников.

Вчера в столице Финляндии прошел гей-парад под названием «Голос». Вместе с лесбиянками, геями, трансгендерами и бисексуалами на улицы Хельсинки вышли многие финские артисты, музыканты, политики, в том числе и мэр города, 53-летний Ян Вапаавуори.

Участники акции встретились около 13:00 на Сенатской площади и большой колонной прошли в парк Кайвопуисто, где состоялся праздничный концерт, сообщила телерадиокомпания Yle. В этом году главной темой гей-парада стал «голос», что по идее организаторов позволило зазвучать голосам, которые часто остаются неуслышанными и подчеркивают многообразие общества. Всего в мероприятии приняли участие около 100 000 граждан.

Хельсинкский гей-прайд проводится в столице ежегодно, начиная с 1975 года, со времен основания финской правозащитной организации SETA Ry, а шествие организуется с 2006 года. Прайд в поддержку толерантного отношения к ЛГБТ, прав человека и равноправия граждан для людей всех сексуальных ориентаций и гендерной идентичности проводят с понедельника по пятницу и торжественно заканчивают в последнюю субботу июня.