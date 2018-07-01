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В Швеции начал действовать закон «о добровольном сексе»

Сегодня, 08:56

Половой акт без чёткого на то согласия партнёра признаётся изнасилованием.

Новый закон о сексуальных преступлениях, получивший также название «о добровольном сексе», начал действовать с 1 июля в Швеции. Соответствующее сообщение в стране распространяет местная полиция. Правоохранители разъясняют, что отныне любой секс, которому не предшествовало чёткое добровольное согласие одного из партнёров, является преступным и преследуется по закону.

Уголовное законодательство теперь включает два новых понятия – «изнасилование по неосторожности» и «половое принуждение по неосторожности». В обоих случаях речь идёт об интимной близости без добровольного согласия при отсутствии умысла посягнуть на сексуальную свободу человека. Максимальная санкция за такого рода деяние составляет четыре года тюремного заключения. При наличии отягчающих обстоятельств, а также, если жертвой насилия стал ребёнок, минимальный срок будет равен пяти годам.

Ранее мы писали, что в Швеции массово чипируют население. Добровольное согласие на вживление специального мини-устройства под кожу дали уже 3,5 тысячи человек.

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