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Самой быстро исчезающей страной мира названа Болгария

Сегодня, 08:55

Государство находится в ситуации худшей, чем было после Второй мировой войны, сообщают эксперты.

В некоторых странах огромное перенаселение и связанные с этим проблемы. В других – напротив, но проблемы от этого ничуть не меньшие. Как оказалось, страной мира, которая названа самой быстро исчезающей, стала Болгария. Это следует из доклада департамента ООН, к компетенции которого относятся экономические и социальные вопросы.

Согласно нему, если дело пойдёт таким образом и дальше, Болгария может вообще исчезнуть на карте мира. При этом в стране нет военных конфликтов, природных катастроф или политических дрязг. Внешне всё вроде хорошо. По факту – наоборот.

Спечиалисты говорят, что Болгария переживает демографическую клиническую смерть. В 1946 году в стране насчитывалось 7 029 349 граждан. Сейчас – лишь 6 999 908. В советское время этот показатель был 8 948 649 (перепись 1985 года).

Ряд пользователей Сети по этому поводу уже делают смелые сопоставления. Они связывают ухудшение демографии с исчезновением с рынка болгарских помидоров. Те, действительно, исчезли после того, как Болгария вступила в ЕС. Теперь она исчезает и сама.

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