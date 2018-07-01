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В Нигерии студентка пыталась после секса отрезать партнёру пенис

Сегодня, 08:33

Девушка потребовала заплатить ей за ночь и разозлилась, получив отказ.

В Нигерии задержали студентку одного из местных вузов. Девушку обвиняют в том, что она пыталась отрезать пенис молодому парню. Местная пресса, ссылаясь на пояснения участников конфликта, пишет, что инцидент произошёл на днях в университетском общежитии. Нигерийка по приглашению потерпевшего приехала к нему в кампус, где они вместе провели ночь. После секса между парнем и девушкой возник конфликт. Причиной тому послужил тот факт, что молодая особа потребовала заплатить ей за интимную близость шесть тысяч нигейрийских найр (примерно 1000 рублей).

Её партнёр после недолгих колебаний согласился, но заявил, что отдаст деньги только утром. Это разозлило студентку и она, дождавшись пока молодой человек заснёт, попыталась лишить его гениталий. Парень проснулся от жуткой боли и смог защитить себя. Его экстренно госпитализировали в больницу, где врачи смогли спасти его мужское достоинство. Подозреваемую же передали полиции.

Ранее мы писали, что жительница Китая отрезала своему двухлетнему ребенку пенис. Поступок китаянки шокировал родственников и друзей, которые недоумевают от того, что могло побудить женщину на ужасный поступок.

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