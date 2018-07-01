В небе над Канадой отчётливо сняли красное треугольное НЛО

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Корабль пришельцев завис над толпой зрителей, наблюдая за их реакцией.

В небе над Канадой в Уайт Рок сразу несколько очевидцев заметили и сняли странное треугольное красное НЛО. После того, как ролик попал в интернет, его изучили уфологи.

По словам специалистов, люди видели именно корабль пришельцев, на борту которого в момент происшествия находились разумные инопланетные существа.

Уфологи нашли закономерность с канадским треугольным НЛО и таким же кораблём пришельцев в Перу. Там несколько дней назад в тёмное время суток в небе появился такой же чёрный корабль пришельцев. Он завис в воздухе над дорогой с людьми и автомобилями, наблюдая на происходящим.

Перуанский корабль пришельцев был замечен неподалёку от гигантских линий Наски. По словам уфологов, именно инопланетяне являются авторами таких огромных 30-метровых рисунков. Они считают, что работа была сделана ещё в древние времена.

Исходя из всего этого, специалисты решили, что канадское и перуанское НЛО являются одним и тем же инопланетным объектом, который просто наблюдает за человечеством в своих корыстных, а возможно и бескорыстных целях.