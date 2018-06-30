В Бельгии вундеркинд освоил всю школьную программу за полтора года

Сегодня, 21:04

Ребенку всего восемь, а ему уже через два месяца поступать в университет.

В Бельгии вундеркинд по имени Лоран Симонс освоил всю школьную программу за полтора года. IQ у ребенка — 145 баллов. Отец умного ребенка, Александр Симонс, рассказал, что его сын с детства не любил людей, предпочитая одиночество. А игрушки, в которые он никогда не играл, заменял на книги.

Также удалось узнать, на кого же пойдет учиться Лоран - он выбирает между врачом, IT – специалистом или же астронавтом. Никто не знает, может он в ближайшее время освоит и три специальности сразу. К слову, уже через два месяца у него уже начинается учеба в ВУЗе.

Родители переживают по поводу того, как 8-летний мальчик будет общаться с другими, более взрослыми студентами. Преподаватели ВУЗа уверяют, что ребенку переживать не стоит, ведь у них участся добрые и общительные ребята, который помогут мальчику освоиться и смогут стать близкими друзьями с вундеркиндом.