Самая сексапильная бабушка в 39 лет покорила интернет

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Американку принимают за сестру её дочери.

Алиса Васкес из американского штата Калифорния покорила интернет. Сексапильная красотка отлично выглядит в свои 39 лет, но успех к ней пришёл не по этой причине, а потому что она в этом возрасте уже бабушка. Женщина родила дочь, когда ей было 16 лет. Ещё через три года Алиса родила второго ребёнка. Несмотря на то, что американка является матерью двоих детей, она сохранила отличные формы и пользуется популярностью у мужчин. Женщина регулярно публикует в сети снимки, по которым видно, что она по-прежнему очень горяча. Окружающие люди затрудняются ответить на вопрос о возрасте Алисы. Когда она выходит гулять вместе со своей дочерью, то их принимают за сестёр.

Дочь, к слову, пошла по стопам матери и уже также успела обзавестись ребёнком, в результате мать стала самая привлекательная бабушка в мире. Алиса же не осуждает своего ребёнка за раннюю беременность и роды. Она считает, что это вполне нормально. К тому же она сама доказывает, что возраст – это просто цифры. Женщина регулярно посещает ночные клубы, где, знакомясь с парнями младше на 10 лет, шокирует их, говоря, что у неё уже есть внуки.

Ранее мы писали, что ещё одна сексуальная бабушка рассказала о любовных похождениях.