Американка рассказала о встрече с призраком в черном цилиндре

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С Ребеккой Викаррой в 1978 году случилось то, что до сих пор не дает ей покоя. Встреча с привидением в бабушкином доме отложилась ей в памяти навсегда.

Сейчас ей уже за сорок, проживает во Флориде и больше с мистическим не сталкивалась. Однако случившееся с ней в 6 лет в городе Индепенденсе не уходит из головы. Как вспоминает Ребекка, в то время ее дедушка лежал в больнице, а она с мамой и младшей сестрой приезжали из Миссури для поддержки и помощи бабушке. Девочки спали с бабушкой в спальне, а мама располагалась в гостиной. В ту ночь ей приснился сон, в котором вещи сами вылетали из шкафов – она проснулась от ужаса и начала будить бабушку, чтобы рассказать и успокоиться, но это было безуспешно. После захотела пойти к маме, но боялась шкафа.

И как оказалось, не зря. Когда она уже собралась выйти из комнаты, обратила внимание, как между комодом и окном стоит высокий мужчина, в цилиндре и длинном старом пальто, в руке была трость. Образ был настолько широким, что закрывал собой весь свет от луны. Она не могла назвать его человеком – это было что-то потустороннее, что еще больше ее напугало. Призрак направил на нее палец и дважды повторил фразу своим глухим голосом: «Это последний твой шанс». После чего моментально исчез.

Ребекка Викарра рассказала о встрече с призраком в черном цилиндре своим родным утром, но те приняли это за проявление детской фантазии или обыкновенный кошмарный сон. Девочка больше никогда не зайдет в этот дом.

Как американка позже рассказала Джейсону Оффуту, исследователю паранормальных явлений, она до сих не знает, что имел ввиду образ того мужчины. На протяжении сорока лет ее беспокоит этот вопрос. Рассказала, что дедушка вскоре умер – возможно, был намек на его кончину. Сам Оффут добавит в свою книгу историю женщины. По его мнению, может это и правда «страшилка», однако ничего не появляется просто так, значит, уже были пересечения – может даже в прошлой жизни.

К слову, спустя годы Ребекке поверила только тетя – она тоже видела его в бабушкином доме.