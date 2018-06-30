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Полиция избила пассажира и вывела с борта самолета в Париже

Сегодня, 19:21

Произошел инцидент в Париже, когда пьяный мужчина не хотел покидать салон авиатранспорта, применяя к сотрудникам силу.

Полиция была приглашена работниками рейса Париж–Пальма-де-Мальорка после того, как мужчина в нетрезвом состоянии дебоширил и не хотел уходить. Служба безопасности избила пассажира, уложив на пол и скрутив ему руки, и вывела с борта самолета.

Одна из свидетельниц поделилась видео, где можно увидеть происходящее. Как стало известно, еще в зале ожидания компания друзей стала распивать алкоголь и уже перед отлетом были в невменяемом состоянии. Борт-проводники попросили их покинуть самолет и четверо послушалось, однако один отказался – сказал, что у него есть билет и он точно полетит в Италию. Мужчина даже ударил сотрудника.

Из-за этого пострадали все – рейс задержали на 13 часов, все происходило в аэропорту Шарль де Голль.

Позже авиакомпания EasyJet прокомментировала случившееся. Они уверены в правильности действий полиции, ведь безопасность пассажиров и работников превыше всего.

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