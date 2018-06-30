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Штаммы-мутанты туберкулеза убьют тысячи граждан КНДР, а затем придут в Россию

Сегодня, 18:18

Северную Корею ждёт «взрыв» неконтролируемого заболевания.

В КНДР назревает эпидемия туберкулёза. Эксперты утверждают, что штаммы-мутанты возбудителя этого заболевания убьют тысячи граждан КНДР. Затем они придут в другие страны мира, поскольку туберкулёз передаётся в том числе воздушно-капельным путём. В первую очередь пострадают пограничные страны, такие как Китай, Южная Корея. Ожидается, что, если не принять мер, то они также придут в Россию, поскольку она также граничит с Северной Кореей.

Причиной столь внезапной эпидемии, которая может охватить страну уже в ближайшее время, называется сокращение финансирование международных программ по борьбе с туберкулёзом. Через ЮНИСЕФ и Всемирную организацию здравоохранения специальные фонды способствовали нормализации эпидемиологической ситуации в КНДР. Значительную часть средств в эти организации вкладывают США. По мнению ряда экспертов, на фоне обострения международной ситуации Вашингтон решил урезать финансирование программ, в том числе и по борьбе с туберкулёзом, используя это как своего рода ещё один рычаг влияния на политическое руководство КНДР.

Как известно, уровень распространения туберкулёза в Северной Корее один из самых высоких в мире. Благодаря международной помощи обеспечивается профилактика заболевания среди 16 тысяч детей, оказывается помощь 7 тысячам уже больных детей. По мнению специалистов, именно эта категория северокорейцев окажется под ударом прежде всего.

Ранее мы писали, что смертельный птичий грипп в Китае может стать «Болезнью Х». Специалисты считают, что данный вирус способен мутировать с большой скоростью, что сделает его неубиваемым.

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