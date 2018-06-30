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Врожденный недуг сделал малышку знаменитой на весь мир, после чего на беду семейства откликнулись в Турции. Вместе с отцом, также не имеющим ног, Майя Мерхи отправилась из Сирии за границу за новым шансом полноценно ходить.

Родившаяся без ног 8-летняя девочка использует консервные банки, как протезы, конструкцию разработал ее папа, который соединил пластиковые трубки с жестяными банками, а внутрь добавил губчатый материал для уменьшения давления. Во время боевых действий семья жила в палатке, во временном поселении, и Майя смогла выбираться оттуда лишь благодаря импровизированным протезам.

Сейчас ребенок уже обследован в Турции, и откликнувшийся на проблему девочки медик решил оплатить все расходы по установке протезов самостоятельно, а также готов сделать тоже самое для отца Майи. Многие неравнодушные граждане также стали отзываться и предлагать финансовую помощь, однако врач настоял, что оплатит все сам.