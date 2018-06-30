Кейт Миддлтон посягнула на титул, принадлежавший принцессе Диане

Сегодня, 17:40

Люди стали гадать, что бы произошло после ухода с королевского трона Британии Ее Величества. Также стали предполагать изменения титулов остальных членов семьи.

Когда принц Чарльз, старший сын Королевы, взойдет на трон, его титул автоматически передается старшему сыну – принцу Кембриджскому Уильяму, и получит новую «приставку» к имени – Уильям, принц Уэльский.

Как известно, после смерти любимой британцами принцессы Дианы в 97-м, ее титул был «отложен». Даже новая спутница Чарльза – Камилла приняла титул герцогини Корнуолла. Однако, если он все таки станет королем и его сыну передастся «принц Уэльский» - Кейт Миддлтон будет герцогиней Уэльской.

Как сообщают источники, принцессу этот титул устраивает и она бы не прочь его сменить. Но жители Великобритании считают иначе – им не нравится такой исход предполагаемых событий, а также считают, что Миддлтон посягнула на титул, принадлежавший принцессе Диане.