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Вулкан на Гавайях «выплюнул» потусторонний «лавовый шар»

Сегодня, 17:30

Сатана просто выбросил его из ада. Возможно, что объект был опасным для дьявола или же просто ненужным.

Потрясающее видео было снято на Гавайях вместе с «расщелиной номер 8». Ролик показывал, как вулкан Килауэа во время извержения буквально «выплюнул» из недр земли непонятный «лавовый шар» потустороннего значения.  Происходящее запечатлел местный активист и отослал ролик в новостную службу. После этого репортёры опубликовали его в Twitter и запись сразу же стала вирусной.

Учёные рассказали, что «лавовый шар» является куском твёрдой породы, которая катится по лаве, ибо она не восприимчива к температурам. Этот шар увеличивается, как снежный шар, из-за того, что окружающая лава налипает на него. Такие глыбы могут достигать до 3 метров в ширину.

Однако в это же время многие люди решили, что лавовый шар – потусторонний. Местные жители высказали мнение, что он как-то связан с адом и дьяволом. Возможно, что сатана попросту выкинул из своего царства что-то опасное или ненужное для него.

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