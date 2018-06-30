Сегодня, 17:15

Интернет захватило видео, на котором военный вертолет Ми-24 совершает очень низкий полет. Ради эксклюзивного кадра команда съемочной группы рискнула подойти к месту полетов так близко, что они были практически над головой у журналистов-экстремалов.

Видео с места события попало в Twitter. На нем отчетливо видно, как вертолет Ми-24 «поправил» прическу журналистке, которая вела репортаж с места событий - поток ветра во время посадки сильно растрепал ей волосы.

И этого неугомонной группе журналистов было мало, они сняли и второй ролик. По всей видимости, ведущая рассказывает о вертолетах ВВС Азербайджана. Пользователи шокированы столь беспечным отношением журналистки к своей жизни. Техника безопасности аэродромов запрещает вести подобные действия. Многие юзеры предостерегли девушку, что при сильном потоке ветра она рискует остаться инвалидом. Интернет-пользователи в целом пришли к одному мнению - любой эффектный репортаж не стоит собственной жизни.