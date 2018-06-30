«Сшили новые губы из плеча»: Жертва «плотоядного жука» рассказал о жизни без рук

Сегодня, 16:35

Паразит пожирал ничего не подозревающего британца изнутри.

Житель Великобритании Алекс Льюис стал первым в мире человеком, которому фактически сшили новые губы. Кожу для этого врачи взяли с его плеча. Последние несколько лет были для британца кромешным адом, однако сейчас его жизнь начинает налаживаться. Жертва «плотоядного жука» рассказал о жизни без рук. Конечности, как и часть лица медикам пришлось удалить, чтобы предотвратить распространение некроза тканей.

Мужчина объяснил, что до ноября 2013 года его жизнь мало чем отличалась от жизни среднестатистического британца. В определённый момент он почувствовал лёгкое недомогание, однако не придал этому значения, решив, что просто подхватил грипп. Уже через пять недель он находился в коме, а вероятность того, что он выживет, оценивалась в 3%. Оказалось, что в организм Алекса попал стрептококк. Плотоядная бактерия медленно пожирала его изнутри. За полгода он пережил 18 операций. Врачи раз за разом отрезали части его тела, поражённые некрозом, пытаясь предотвратить распространение инфекции. В конечном итоге заболевание, несмотря на неблагоприятные прогнозы, удалось остановить. Вместе с тем мужчина столкнулся с новой проблемой. К этому моменту он уже лишился двух рук и части лица. В первый раз, когда ему разрешили встретиться с сыном, ребёнок ужасно испугался, поскольку его отец был похож на монстра. Решить проблему частично удалось благодаря пластической хирургии. Врачи пересадили фрагмент кожи с плеча на лицо. Дождавшись когда плоть приживётся, специалисты сделали её похожей на рот, а губы вытатуировали с помощью специальной технологии.

Сегодня Алекс учится самостоятельно удовлетворять свои потребности и уже достаточно хорошо справляется с протезами. Он понимает, что его жизнь уже никогда не будет прежней, но благодарит врачей и всех, кто оказывал ему поддержку, понимая, что всё могло сложиться куда хуже.