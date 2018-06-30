Внук нашел в вещах бабушки орудие для поедания людей

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Таким предметов каннибалы поедают своих врагов и соплеменников.

Когда внук нашёл у своей бабушки странный предмет с четырьмя зубцами, он сразу же решил найти его в интернете. Однако молодой человек был в шоке, когда узнал, что его бабушка хранила настоящую вилку людоедов - прибор для поедания людей.

Этот предмет церемониальный. С его помощью каннибалы из Фиджи едят своих соплеменников и врагов. Когда внук спросил у пенсионерки, где она её нашла, она объяснила, что раньше часто путешествовала по миру. Однажды на Фиджи она купила такой странный предмет в память о поездке.

Стоит отметить, что людоедство распространено на Земле и по сей день. Буквально до 70-х годов 19 века там очень сильно процветал каннибализм. По некоторым данным, власти стараются избавить местные племена от этой ужасающей традиции, но у них это получается очень плохо. Туристам и путешественникам бедуины заявляют, что ели людей ещё давно, но наедине объясняют, что продолжают промышлять людоедством и по сей день.

На Фиджи каннибализм был всегда нормальным и обыденным делом. К примеру, один местный житель в 19 веке съел больше 900 человек за всю свою жизнь. Главный "столовый прибор" людоедов из Фиджи — это специальная железная вилка.

Кстати, миссионеры активно старались обратить местное население в христианство. В 1867 году Томас Бейкер во время этого процесса забрал у одного из вождей гребень для волос. В итоге миссионера съели всего, кроме ботинок. Последние хранится в музее.

В 1871 году король Фиджи всё же принял христианство и призвал не есть людей. Через 150 лет после этого фиджийцы официально извинились перед пра-пра-внуком съеденного Бейкера за поведения своих предков. Многие кстати считают, что у них нет больниц, школ, дорог и вообще денег из-за людоедства, которым промышляли и промышляют бедуины.