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Кот номинирован на премию за отвагу при пожаре

Сегодня, 15:27

Черный кот Принц Оззи представлен в номинации «Кот-герой» Национальной кошачьей премии Cat Awards. Он проявил отвагу при пожаре и спас жизнь своей хозяйке.

Когда начался пожар, 46-летняя Шарон Кейн уже крепко спала. Она перед сном приняла болеутоляющие лекарства, которые вызывают седативное действие. Огонь пробирался с нижних этажей к квартире женщины. Когда дым и угарный газ стали проникать в спальню хозяйки, Принц Оззи бросился к ней и, облизывая ей лицо, разбудил ее. После этого Шарон проснулась и, открыв окно, смогла просигнализировать пожарным, что в доме есть люди, нуждающиеся в спасении. Сотрудники экстренной службы спасли женщину с ее героическим котом. Правда, хозяйке животного потребовалась госпитализация из-за отравления угарным газом. На проходящей ежегодно премии Cat Awards награждают кошачьих, которые явили чудеса верности, героизма и, естественно, собственной красоты.

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