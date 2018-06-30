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«Грязные трусы на руле»: Британец продает лучшую «противоугонку» за 700 рублей

Сегодня, 15:06

Мужчина был шокирован, когда кто-то захотел купить его «изобретение».

В Великобритании на днях произошёл курьёзный случай с одним из местных жителей. 54-летний каменщик Ник Фишер из Стокпорта решил пошутить и показал в сети, как он оберегает собственный автомобиль от злоумышленников. Британец закрепил на руле свои грязные трусы, заявив, что никто в здравом уме после этого не захочет угонять его машину.

Затем он пошёл дальше и разместил на популярном портале eBay объявление. Из заметки следует, что Ник продаёт продает лучшую «противоугонку» за 8,99 фунта стерлингов (примерно 700 рублей). Несмотря на то, что изначально это было шуткой и мужчина не планировал на самом деле торговать своим грязным нижними бельём, на данный товар нашёлся покупатель. Британец признаётся, что был шокирован, когда увидел, что кто-то прислал ему сообщение с просьбой переслать те самые трусы. Фишер говорит, что слышал о фетишистах, покупающих женское бельё, но с людьми, скупающими мужскую нательную одежду, к тому же, поношенную, он сталкивается впервые. В то же время мужчина всё же отправил покупателю его «товар», не желая его разочаровывать.

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