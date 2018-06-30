Корова год прожила в лесу и превратилась в оленя

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Четырехмесячная телка в США убежала в лес, где прибилась к оленьему стаду. Она прожила с оленями в лесу год, переняв все их повадки.

Эта история произошла в американском штате Нью-Йорк, городке Холланд графства Эри. Когда ее обнаружили в оленьем стаде, корова Бонни стала местной знаменитостью. Местные жители с интересом наблюдали за ее жизнью в среде оленей. Вместе со стадом она добывала пищу и спасалась от хищников. Фактически корова превратилась по своим повадкам в оленя.

Многие фотографы приезжали запечатлеть удивительную картину – корова мирно пасется в оленьем стаде. Известность животного распространилась не только на штат Нью-Йорк, она стала известной и в масштабе всех США.

С приходом холодов люди стали переживать за Бонни, ведь корова – домашнее животное, как она перенесет зиму? Владелица угодий Бекки Бартенс возила в лес корове еду и теплые подстилки. В конце концов, Бекки завоевала расположение коровы, и теперь Бонни живет на ферме, где коровам и положено жить.