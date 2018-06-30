Ученый показал на видео «бункер Дьявола», плывущий по раскаленной лаве

Сегодня, 14:26

Потрясающее сознание зрелище взбудоражило сотни тысяч пользователей по всему миру.

На Гавайях продолжают обсуждать последствия извержения вулкана. На днях сеть поразило видео, снятое здесь местным учёным и общественным деятелем Икайкой Марцо. Последний показал на видео, как по раскалённой лаве, спускающейся по склону горы, «плывёт» огромный кусок скалы размером 6х6 метров. В сети данный объект уже получил зловещее название «бункер Дьявола». И действительно, на представленных кадрах он отчётливо выделяется, как нечто очень нехорошее.

На самом же деле учёный поясняет, что речь идёт о так называемом «аккреционном лавовом шаре». Как правило они формируются после того, как фрагменты шлаковых конусов или канальных дамб разрываются и попадают в лавовые потоки. Лава постепенно будет покрывать такие объекты собой и, застывая, увеличивать их объёмы. Учёный сравнил шар со снежным комом, который катится по склону и постепенно увеличивается в размерах. В отличие от него, лавовый объект невероятно горяч и при столкновении с чем-либо мгновенно может превратить его в кучу пепла. Учёный подчёркивает, что никогда ранее не видел столь больших лавовых шаров.

Ранее мы писали, что фермер в Ирландии заснял бушующего на поле «пылевого Дьявола».