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Красный НЛО несколько раз взорвался в небе над Германией

Сегодня, 13:32

На видео показаны несколько невидимых кораблей пришельцев.

Автор ролика уточняет, что данное происшествие случилось в небе над Германией в городе Гельзенкирхен. Во время просмотра видео видно, что инцидент снимали ночью 22 июня.

Кадры показывают, как на горизонте нечто огромное начинает пульсировать. Сам автор ролика и уфологи считают, что это был красный НЛО. Дело в том, что нечто красное изменяет силу свечения в течение минуты.

                                     

Многие решили, что корабль пришельцев несколько раз взорвался. Возможно, что там было всего несколько НЛО. Эксперты считают, что технологии инопланетян позволяют им делать невидимые летательные аппараты. Поэтому потерпевший крушение корабль не было видно, и очевидец заметил только свет от взрыва.

Впрочем, многие люди не верят в инопланетную теорию происходящего. Некоторые решили, что на видео был запечатлен свет от прожекторов, или автор просто наложил на видео мигающую сирену.

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