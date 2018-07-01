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«Смертельная медицина»: В Китае врач вправляет кости огромным молотком

Сегодня, 01:30

Мужчина с силой бьёт по телу, пока полуобнажённая больная кричит от боли.

Такой необычный и даже ужасающий метод практикует как минимум один врач в Китае. Мужчина вправляет кости пациенту огромным молотком.

На опубликованном видео видно, как полуобнажённая девушка сидит на приёме у специалиста. Мужчина бегает вокруг неё и трогает спину. Когда же врач находит больное место, он берёт резиновый молоток и обычный. Резиновый он ставит на нужное место, а вторым молотком начинает сильно бить.

В этот момент пациентка, чувствуя на себя «смертельную медицину», начинает кричать от боли.

Комментаторы ролика решили, что для Китая подобная медицина очень типична.

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