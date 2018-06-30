Фермер заснял бушующего на поле «пылевого Дьявола»

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Мистическое явление сильно напугало ирландца.

В Ирландии местные жители стали свидетелями появления «пылевого Дьявола». Мистическое явление заснял на камеру местный фермер Джонни Коннолли, который застал его на собственном сельскохозяйственном поле в графстве Килдэр на севере страны. Мужчина показал, как вихрь ветра в мгновение ока поднимает на несколько метров траву и пыль с земли. Вьющаяся по спирали трава напугала ирландца. Фермер опасался, что стихия может дойти до его сельскохозяйственных угодий или дома, однако, к счастью, всё обошлось.

На определённых участках местности «пылевой Дьявол» оставил после себя след шириной 100 футов. Многие другие жители Килдэра заявляли, что тоже видели бурю, но снять её не успели.

Учёные объясняют, что обычно такого рода явления можно заметить в южных странах Европы или Австралии. Оно образуется из-за резкого перепада температур, когда потоки холодного воздуха резко смешиваются с потоками воздуха горячего. Часто увидеть их не так просто, однако если вихрь захватил пыль или траву с земли, то он становится заметен на несколько километров.

Ранее мы писали, что в Парагвае бессмертный монстр до смерти напугал фермера. Мужчина признаётся, что до этого случая никогда не верил в существование чупакабры.