У побережья Испании впервые за 30 лет заметили большую белую акулу

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Самый опасный морской хищник находится на грани исчезновения.

Большую белую акулу заметили в районе Балеарских островов в Средиземном море. У побережья Испании она появилась впервые за последние 30 лет. Как сообщил прессе испанский морской исследовательский центр Alnitak, хищника заприметили 28 июня члены международной научной экспедиции в 12 км от острова Кабрера.

За поведением 5-метровой акулы учёные наблюдали в течение часа. Специалисты отмечают, что за последние годы ходили слухи, что в данной местности время от времени появляются представители этого вида, однако документального подтверждения тому не было. Исследователи подчёркивают, что большой белой акулы учёные не видели здесь по меньшей мере 30 лет. В настоящее время данный вид находится на грани исчезновения и встречается всё реже. Средняя длина особей составляет 4,5 метра. В некоторых случаях они могут достигать в длину 6 метров.

Ранее мы писали, что в США гигантская акула-каннибал за секунду проглотила сородича. Инцидент произошёл прямо на глазах у учёных.