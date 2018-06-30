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На спутнике «Ломоносов» неисправна аппаратура

Сегодня, 11:37

Спутник запустили в космос 28 апреля 2016 года. На данный момент специалисты докладывают о том, что часть научной аппаратуры на шатле сломалась.

Несколько лет назад корабль «Союз-2.1а» с новым оборудованием «Волга» доставил на орбиту российские космические спутники «Аист-2Д», научный спутник МГУ «Михайло Ломоносов» и новейший спутник SamSat-218Д. Они первые испытали космодром Восточный. «Ломоносов» был создан компанией ВНИИЭМ по заказу государственного университета в городе Москва.

Пока что часть научной аппаратуры на спутнике неисправна. Инженеры на Земле пытаются разобраться в данной ситуации и вычисляют, возможно ли привести оснащение аппарата в рабочее состояние. На данный момент стоимость запуска подобного оборудования варьируется от 60 миллионов долларов.

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