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В Австралии засняли аномальные следы-порталы НЛО

Сегодня, 11:07

Невидимые корабли пришельцев влетели в атмосферу несколько раз буквально на глазах мужчины.

Произошёл данный случай в Австралии, на побережье небольшого курортного городка Йеппун. Местные жители заметили в небе странные облака, которые сразу же назвали следами НЛО, и засняли на видео происходящие аномальные явления.

Сначала у людей появилось мнение, что следы кораблей пришельцев были просто следами, оставленными самолётами. Однако власти города рассказали, что боевая авиация в этот день полёты не совершала.

Стоит отметить, что пока очевидцы доставали смартфоны и включали камеры, на их глазах появилось буквально несколько следов. Второе формирование изначально имела только очертания круга, который позже принял идеальную форму.

                                                 

Стоит отметить, что подобные идеально-ровные облака наблюдаются по всей Земле. Уфологи считают, что это следы от невидимых кораблей пришельцев. Инопланетяне включают определённые режимы и входят в атмосферу, чтобы изучить природные ресурсы нашей планеты. Некоторые особенно смелые умы заявили, что инопланетяне хотят захватить людскую цивилизацию.

Есть теории о том, что такие проявления от НЛО в небе – это следы-порталы. Якобы они превращаются в круг, после чего именно через них влетит армия пришельцев.

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