Алмаз-гигант весом в 89 карат обнаружили в Африке

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Алмаз был обнаружен в месте, где наименее всего надеялись на подобную находку. Главные удачи алмазодобытчиков ранее случались в совсем другом, юго-западном крыле шахты.

Желтый кристалл весом в 89 карат по мнению экспертов будет стоить около 10 миллионов долларов. Фирма Lucapa, обнаружила «гигант» при раскопках в шахте Моотэ Лесото в Африке. По словам директора фирмы Стивена Ветералла на восточной части шахты давно был поставлен крест, как на безнадежном в плане изысканий участке. В других местах до этого находились крупные, весом до 25 карат, желтые алмазы, но такой был добыт впервые.

Любопытно, что по законодательству Лесото, алмазодобытчики имеют 70% выручки от продажи алмаза-рекордсмена, а 30% пойдет в казну государства. Руководство добывающей компании уверено, что эти алмазные копи перспективны и их ожидает еще множество впечатляющих находок.