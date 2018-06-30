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Ангел над Техасом доказал, что древние люди общались с пришельцами

Сегодня, 08:21

В Сети появилось видео, сделанное очевидцем, на котором можно заметить парящего в небе ангела. Автор вспоминает легенду о «древних астронавтах», которые посетили людей в доисторические времена.

На опубликованном видео видно, что автор собирался снять небо над Техасом. Оно было затянуто облаками, и только посередине кадра был «чистый» участок, в котором вскоре появилось странное существо. На расстоянии оно выглядело не больше голубя, и было заметно, что это человеческая фигура с крыльями. При приближении можно было четко рассмотреть бело лицо и темные волосы. Крылья существа были небольшими и находились в постоянном движении.
Пользователи Сети заметили несколько странностей в поведении ангела. Во-первых, он активно махал крыльями, но корпус оставался неподвижен. Во-вторых, никто не понял, зачем автору понадобилось снимать пасмурное небо, ведь он не знал, что вскоре прилетит ангел. Также была доказана легенда о том, что древние люди начали развиваться и получили обширные знания благодаря общению с пришельцами. Некоторые предположили, что ангел прилетел к кому-то конкретному в гости, чтобы передать новые технологии.

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